Renault | un teaser anticipa il primo SUV ibrido su base Geely dedicato alla Corea

Dall'immaginesi possono intuire le forme da elegante SUV coupé . Perla Corea appare come un interessante trampolino per aumentare le vendite. Luca de Meo , CEO della casa francese, ......ha già anticipato che la nuova Micra elettrica sarà costruita sulla stessa piattaforma della prossima5 e utilizzerà l'architettura CMF - B EV. Dovrebbe essere lanciata nel 2024. Dal...Un nuovo veicolo Renault Korea Motors basato sulla piattaforma Volvo Compact Modular Architecture debutterà in Corea nel 2024 ...Il Gruppo Renault ha anticipato il primo modello che nascerà dalla partnership con Geely, si tratterà di un grande SUV ibrido ...