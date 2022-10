Noemi Bocchi in tribunale per il processo all' ex | ' Lite furiosa in piena notte' E lei va via infastidita

La nuova fidanzata di Francesco Totti , la 34enne, è apparsa in tribunale a Roma in un processo in cui è parte offesa. E l'uomo sul banco degli imputati è Mario Caucci , patron del Tivoli calcio ed ex marito di: il processo, ...La donna in questione è, 34 anni, nuova compagna dell'ex capitano della Roma, Francesco Totti . Lui, invece, è l'ex marito della giovane, l'imprenditore Mario Caucci , patron del Tivoli ...Giornata “frizzante” tra cronaca giudiziaria, sportiva e rosa. Ieri in Tribunale a Roma si è presentata Noemi Bocchi, insieme a due sue amiche per testimoniare nel processo che vede imputato l’ex mari ...Una lite furibonda per motivi di gelosia, scoppiata alle quattro del mattino e degenerata, con lui che suonava il citofono di casa in modo forsennato e lei che aveva paura, ma ...