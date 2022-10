(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ilsta giocando molto bene leda inizio campionato e anche in Champions. Possiamo dire che il club azzurro sembrerebbe in ottima forma, anche se i tifosi sono molto scaramantici. Tuttavia, in queste ultime ore c’è tantaper le condizioni fisiche di; vediamo cosa è successo.e ansia per: L'articolo

DailyNews 24

voto 9 Quattro vittorie su quattro e passaggio del turno in cassaforte: questa squadra gioca da! Un gruppo completamente rinato, dopo le insicurezze della passata stagione, che hanno ...Voglio vedere nel gesto di Osi la riconoscenza per quanto Kvara ha portato nel, per il ... Gliela vedi negli occhi, la. Il pensiero è uno: come lo fermo La risposta pure è unica: ... Napoli, paura per Anguissa: rischia di saltare delle partite Napoli da paura: Raspadori protagonista, torna anche Osimhen. Inter folle a Barcellona, con un punto che potrebbe diventare decisivo. KO Milan e Juventus ...Previsioni meteo Napoli, il Mediterraneo Occidentale e’ ancora una pentola che bolle: l’acqua ha una temperatura di circa 3-4 C superiore alla media del periodo. Anche lo Stretto di Sicilia ha valori ...