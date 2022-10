Mps | arriva il via all’aumento da 2 | 5 miliardi

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Dopo settimane di incertezza e caccia agli investitori, il Cda della banca guidata da Luigi Lovaglio ha approvato la nuova manovra di rafforzamento. Sottoscritti contratti di garanzia per un importo massimo di circa 900 milioni di euro, di cui 807 milioni con un consorzio di banche, 50 milioni con Algebris e 37 con fondi e privati. Giàti impegni per 500 milioni circa. Lo Stato inietterà 1,606di euro

