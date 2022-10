Corriere dello Sport

... dove l' Inter ha pareggiato per 3 - 3 avvicinando sensibilmente la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League , l'amministratore delegato del club nerazzurro Giuseppeè stato ...Il successo dell'andata a San Siro ha dato molta più fiducia alla 'Beneamata' e adesso la volontà èdi raggiungere il prima possibile gli ottavi di finale.© LaPressePoco prima del ... Marotta e quella frase sulla Juve: "Agnelli esempio di programmazione" Ospite della presentazione dell'evento 'Brave New Sport' l'amministratore delegato dei nerazzurri ha comparato l'esperienza nel club milanese con quella avuta in bianconero ...L'Inter deve ancora risolvere la questione Skriniar ma intanto Marotta ha individuato in Premier l'eventuale sostituto ...