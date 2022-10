L’ora giusta per cenare | uno studio prova che mangiare tardi fa ingrassare

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Esiste un orario giusto per? Secondo i ricercatori del Brigham and Women’s Hospital di Boston si. Unopubblicato sulla rivista Cell Metabolism dimostra che racchiudere i pasti nell’arco di 10 ore durante la giornata sia una buona abitudine, salutare, che riduce il rischio di. Quindi, secondo la ricerca, è buona abitudine nontroppo.La ricerca si basata su un campione di 16 individui in sovrappeso di cui, prima dello, sono stati registrati dati come livello di appetito, temperatura corporea, analisi del sangue, livello di massa grassa. I partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi a cui è stato chiesto di consumare i pasti in diverse ore del giorno. Otto persone cenavano alle 17, le restati otto alle 21. I risultati hanno dimostrato ...