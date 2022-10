Lazio-Sturm Graz | dove vederla in Tv e streaming

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Quarta giornata di Europa League: allo stadio Olimpico laospita gli austriaci dellodopo la sfida della scorsa settimana terminata 0 a 0. Eccopoter seguire il match.vedere la partita La partita trasarà trasmessa in chiaro sul canale TV8, sul satellite Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252, e insu Dazn, Sky Go e Now. Segui ZON.IT su Google News.

Le probabili formazioni diGraz QUI- Maurizio Sarri predica calma dopo gli ultimi successi, consapevole che solo una vittoria rimetterebbe in corsa laper il passaggio del ...Dopo l'ottimo 4 - 0 contro la Fiorentina, lariparte dall'Europa. All'Olimpico arriva loGraz: fischio d'inizio alle 21. I biancocelesti non hanno avuto problemi contro la squadra di Italiano e in campionato hanno collezionato la ...Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro lo Sturm Graz, in programma alle 21 allo ...Lazio, Roma e Fiorentina, hanno un solo risultato a disposizione per guardare con ottimismo al loro futuro continentale La squadra di Sarri ha 4 punti come tutte le altre del suo gruppo, che è evident ...