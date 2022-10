L' Arabia fa un favore alla Russia | lo schiaffo che fa impazzire la Casa Bianca

Leggi su iltempo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L'Saudita ha rivelato, e respinto, la richiesta degli Stati Uniti di rinviare di un mese (ovvero l'intervallo di tempo che manca alle elezioni di medio termine) il taglio della produzione petrolifera deciso dall'Opec Plus. «Il governo del Regno ha chiarito nelle sue costanti consultazioni con l'amministrazione Usa che tutte le analisi economiche indicano che posporre di un mese la decisione dell'Opec Plus, come è stato suggerito, avrebbe conseguenze economiche negative», si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Riad. Il ministero degli Esteri ha poi espresso «totale rigetto» per le dichiarazioni giunte dagli Usa secondo le quali il taglio della produzione petrolifera deciso dall'Opec Plus vedrebbe «il Regno schierarsi nei conflitti internazionali» e sarebbe una decisione «politicamente motivata contro gli Stati Uniti d'America». Secondo ...