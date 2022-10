Juventus | tegola Di Maria | il comunicato sui tempi di recupero

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Sono arrivate questa mattina le risposte che tutti i tifosi juventini stavano aspettando dal momento dell’uscita dal campo di Angel Dinella partita contro gli israeliani del Maccabi Haifa. In mattinata, infatti, il 34enne argentino si è sottoposto agli esami clinici al J Medical, i quali hanno riportato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. DiInfortunio Lo stop previsto per El Fideo sarà di 20 giorni, dunque unastica più che ottimale per il giocatore per rientrare al meglio in vista del mondiale, obiettivo in cima alla sua lista personale per quanto riguarda questa stagione. Per quanto riguarda invece l’ambitoe Serie A, possiamo dire con certezza che Disalterà sicuramente le partite con Torino, ...

