Betis-Roma | gol di Canales | tiro nettamente deviato da Ibanez VIDEO

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Laè sotto in casa delper effetto del gol didall’esperto centrocampista della squadra di Siviglia, beffache impatta la conclusione e la spedisce all’angolino dove non può certo arrivare Rui Patricio. Un po’ di sfortuna dunque per i giallorossi, davvero sfilacciati però in questo primo tempo in cui a fare la partita sono i biancoverdi. In alto ecco ildel gol dell’1-0. SportFace.

ROMA - La Roma in campo a Siviglia, Dybala a casa per il recupero dalla lesione e - naturalmente - per tifare i suoi cmpagni di squadra. L'attaccante argentino ha pubblicato una foto sui propri social ...La vittoria del Real Betis sulla Roma, lo scorso 6 ottobre, ha complicato il percorso dei giallorossi in Europa League. Mourinho, con una sola vittoria alle spalle, è al terzo ...