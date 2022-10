Aprilia | la GdF sventa una rapina ai danni di un anziano

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 13 ottobre 2022)ta nella pomeriggio del 6 ottobre verso le ore 18, unaaidi unnel Comune di. A salvare l’dalla ruberia, l’intervento immediato dei militari fuori servizio della Guardia di Finanza. I finanzieri avevano notato, durante una pausa dal lavoro, due anziani seguiti da un giovane ragazzo dai tratti nordafricani. Iltore, visti gli agenti della Finanza, ha sfilato il portafoglio a uno dei due nonnini, dandosi poi alla fuga per le vie di. I militari, pur non riuscendo a rintracciare iltore, inseguendolo hanno fatto in modo che esso abbandonasse il maltolto per strada per darsi alla fuga. Sulla questione, è partita dai militari una ricerca del ladro, con le indagini che ...