Alessandro Bosatelli | chi è un allievo del Collegio 7

... Venaria Reale (TO) Davide Di Franco, 16 anni, Bisceglie (BT) Mattia Camorani, 15 anni, Faenza (RA) Davide Cagnes 17 anni, Montebelluna (TV) Sofia Brixel, 16 anni, Chiavari (GE), ...I ragazzi quest'anno saranno suddivisi in due classi e dietro i banchi troveremo Alessia Bruscia, 14 anni; Elisa Angius, 15 anni;, 14enne; Sofia Brixel, 16enne di Chiavari; ...Alessandro Bosatelli allievo del programma televisivo Il Collegio 7, viene da Brembate ed ha quattordici anni, altezza e peso non disponibile ed ha occhi e capelli castani. Tatuaggi: Alessandro non ha ...