Ucraina | ultime notizie Cina non vota bozza Onu | non risolve crisi in Ucraina Macron | a Kiev anche radar e missili

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Putin: price cap sull’energia russa è “un imbroglio”: a chi lo applicherà “non forniremo energia”. Rilevata stamani in Polonia una perdita nell’oleodotto che porta il petrolio dalla Russia all’Europa. Berlino fa sapere che il flusso continua. L’ipotesi sabotaggio sembrerebbe al momento esclusa. L’esercito russo ha colpito questa mattina il mercato centrale della città di Avdiivka, nel Donetsk, uccidendo sette civili e ferendone otto. Mosca accusa il capo degli 007 ucraini di essere la mente dell’attacco al ponte tra Crimea e Russia. Sul fronte diplomatico, l’incontro tra Biden e Putin al G20 “dipende da cosa vuol discutere”, ha detto il presidente Usa.

...il sostegno a Kiev e ha sottolineato l'arrivo di buone notizie dal gruppo di contatto per l'... Abbiamo trascorso leore a cercare di capire come i bombardamenti russi su Zaporizhzhia ...Nelleore, uno stanchissimo Enrico Letta e Lorenzo Guerini hanno recuperato: pace vuol dire innanzitutto ritiro dei russi dall', quell'che bisogna continuare a sostenere anche ...Lo straordinario carattere del popolo ucraino, un antidoto al lamento che sa di ricostruzione. Gli attacchi missilistici diretti alle infrastruttue non fermeranno la popolazione che si sta già organiz ...Anche dopo gli ultimi raid missilistici russi, la controffensiva ucraina prosegue senza sosta attorno alla città strategica di Kherson . Un portavoce militare ha dichiarato che le forze di Kiev avrebb ...