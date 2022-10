QuiFinanza

...caso abbiamo concordato con il G7 che non si farà nulla a proposito dell'senza l'". ... Il presidente americano, però, lascia aperto uno: "In ogni caso dipende. Se, per esempio, ...Ma Zelensky rilancia con un'ipotesi altamente improbabile, che allontana qualsiasidi ... i principi fondamentali dell'umanità e dell'integrità territoriale dell', o in una ... Ucraina, spiraglio di pace: a novembre incontro Putin-Biden Di seguito un intervento dell’attivista messinese Antonio Mazzeo, che racconta la sua recente esperienza a Kiev (nella foto) ed esprime la posizione del movimento pacifista. “Sarà una guerra lunghissi ...«È la risposta russa all'attentato al ponte di Kerch. Una attacco ad una infrastruttura strategica di cui non è ancora chiara ...