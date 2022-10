Tranquilli | la shit storm non esce dai social

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Martedì scorso, 4 ottobre, è andato in onda su Italia1 all’interno della trasmissione “Le iene” un mio monologo satirico, dove affermo di essere talmente sensibile alla body positivity da masturbarmi su foto di “bellezze non conformi”. Il monologo è visibile sul sito del programma, vi invito a guardarlo nella sua integrità – dura tre minuti e trentanove secondi, è a prova di soglia dell’attenzione bassa. Il giorno dopo suiscoppia la polemica su quel mio brano di stand-up comedy: vengo accusato, con sdegno e in alcuni casi insulti, di essere disgustosamente sessista. A far partire la “” sono una sedicente (cito testualmente dalla sua bio su Instagram) “Creator digitale – Racconto il mio corpo – Combatto la grassofobia e la pressione estetica – Fat feminist – PARTECIPA AL CROWDFUNDING DEL MIO PODCAST” (il tutto ...