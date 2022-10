Salerno | operazione dei vigili contro il contrabbando di sigarette

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Questa mattina, agenti della Polizia Municipale di, durante un normalello, hanno sorpreso, a Pastena, una persona dedita alla vendita e detenzione di “Tabacchi Lavorati Esteri” di, privi del relativo contrassegno del monopolio. Dagli accertamenti effettuati, il tabacco risultava essere custodito dal soggetto in una borsa termica posta nel bagagliaio della propria autovettura e in quantità inferiore ai 10 kg convenzionali. La macchina è risultata essere priva di copertura assicurativa. Gli agenti hanno proceduto sia al sequestro amministrativo del T.L.E. rinvenuto, con relativo verbale di contestazione di poco inferiore ai 5000 euro, sia al sequestro amministrativo del veicolo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

