Lazio | la rifinitura a Formello | Basic dall'inizio contro lo Sturm Graz

ilmessaggero.it

Di Valerio Marcangeliin campo a Formello per l'allenamento diin vista del ritorno con lo Sturm Graz. Assente solo l'infortunato Bertini e aggregati dalla Primavera sia il portiere Magro che il terzino ...Va dato merito allaper la vittoria. Come si dice chi vince festeggia, chi perde spiega. ... In campo questa mattina per lagli scozzesi degli Hearts of Midlothian dalle 9.45, presso il ... Lazio, allenamento di rifinitura anti Sturm Graz a Formello AGGIORNAMENTO 18.00 - Una volta archiviata la prima parte di rifinitura la Lazio si è spostata sul secondo campo di Formello dove sono iniziate le prove tattiche. Come spesso accade, anche nel ...Questo pomeriggio, a partire dalle 16.15, è andato in scena l'allenamento di rifinitura della Lazio in vista della sfida di domani contro lo Sturm Graz. Tutte le squadre che fanno ...