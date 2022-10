Juventus | Briatore | “Non è solo colpa di Allegri | i giocatori sembrano pensionati”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) “Ha ragione Andrea Agnelli quando dice che è una vergogna. Io credo che lasia di tutti, a partire dai. In campo non corrono, non hanno grinta, manca la cattiveria per vincere le partite.dei. Non dovrebbero ricevere lo stipendio visto che non fanno il loro lavoro”. Queste le parole di Flaviointervistato da Notizie.com per parlare del momento negativo vissuto dalla: “Non darei laall’allenatore, in campo vanno ie in questa squadra mancano i leader. I più esperti dovrebbero trascinare i giovani e non lo fanno. Per questo ribadisco che laè di tutti e nondel singolo. Adesso vanno in ritiro in vista del derby. Devono ...