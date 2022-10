Globalist.it

Intervistato dal Corriere , l'ottantasettennee filosofo americano Michael, professore emerito a Princeton, famoso per i suoi scritti sul concetto di 'guerra giusta' dice la sua ...Intervistato dal Corriere , l'ottantasettennee filosofo americano Michael, professore emerito a Princeton, famoso per i suoi scritti sul concetto di 'guerra giusta' dice la sua sul ... Il politologo Walzer: “L’Occidente non commetta gli stessi errori del 1938” Il politologo americano ricorda all’Occidente di non commettere gli stessi errori del 1938, quando Hitler si prese la Cecoslovacchia con il consenso di ...