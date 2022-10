Cattaneo | “Più chance a giovani con piattaforme tecno-scienza nazionali”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ledella, che consentono di mettere in retelogie e competenze che nessun singolo ente potrebbe permettersi, “daranno sicuramente piùaiscienziati”, perché “per accedere serve avere idee competitive. Non si deve chiedere il permesso a nessuno, solo competere con le altre idee. E’ un diritto che viene garantito e tutelato per tutti iquello di entrare con propri progetti, se validi”. Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute, riferendosi in particolare al lavoro della Fondazione Human Technopole di Milano, la senatrice a vita Elena, direttrice dei Centri di ricerca coordinata (Crc) UniStem dell’Università Statale di Milano, a margine del convegno ‘Le...