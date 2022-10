Moggi | “Kvaratskhelia | è un campione | la Juve prende gente di 34 anni Ecco la vera rivale del Napoli”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Lucianoha analizzato il calciomercato dele si è poi soffermato sul momento del calcio italiano e sulla questione arbitri. Ilè in testa alla classifica della serie A, il mercato di rivoluzione fatto questa estate da De Laurentiis e Giuntoli sta portando i suoi frutti. Ai microfoni di Radio CRC Luciano, ex diridiesalta la squadra di Spalletti:SUL“Ile lasono due cose completamente diverse, lasbaglia perché quando si prendono giocatori di 34e si hanno questi risultati ci si indebita. Ilha avuto un coraggio enorme, lasciando partire le vecchie bandiere e ...

..., che più di una scoperta è un campione. In futuro questa squadra può fare un ciclo enorme, a cominciare da Di Lorenzo che ha una grande ossatura anche per la nazionale italiana".