L' Ucraina pressa Biden per più armi e più missili Perché ha paura dell' effetto Midterm

I colloqui potrebbero essere o con un altro leader della Russia, che riconoscerà lo statuto dell'ONU, i principi fondamentali dell'umanità e dell'integrità territoriale dell', oppure in una ...Intanto il portavoce del Cremlino ha dichiarato che la promessa degli Stati Uniti di fornire sistemi avanzati di difesa aerea all'non farà altro che estendere il conflitto e infliggere più ...Ma gli attacchi russi contro l’intero territorio ucraino hanno riacceso le richieste del presidente ucraino Volodymyr Zelensky all’omologo statunitense Joe Biden per i missili Atacms (Army Tactical ...La guerra degli uomini non risparmia nessuno. Tanto meno gli animali. Lo sa bene chi, come Natalia Popova dallo scoppio del conflitto è in prima linea per soccorrere e dare rifugio ...