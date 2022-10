Calciomercato.com

... che non lo votano da anni e non lo voteranno, idel Pd dovrebbero dire a chi invece ha ... Vuol dire che il Pd prende il 33 per cento dei voti acittà, il 19 per cento a Brescello (......Roger (Roma) IZZO Armando (Monza) KAKARI Ibrahim Suleman (Hellas Verona) ORSOLINI Riccardo ()...SANZIONE INZAGHI Simone (Internazionale) PRIMA SANZIONE SOTTIL Andrea (Udinese) d)... Bologna, i dirigenti alla squadra: 'Thiago Motta resta, non è in discussione' Patto per la salvezza in casa Bologna. Nella tarda mattinata di ieri c'è stato un confronto a Casteldebole fra tutta la dirigenza (l’ad Claudio Fenucci, il dt Giovanni Sartori e il ds Marco Di Vaio) e ...Vuol dire che il Pd prende il 33 per cento dei voti a Bologna città, il 19 per cento a Brescello ... che non lo votano da anni e non lo voteranno, i dirigenti del Pd dovrebbero dire a chi invece ha ...