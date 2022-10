Vendetta russa | tempesta di fuoco su Kiev | i missili sfiorano anche l’ufficio di Zelensky

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Laè arrivata puntuale: dopo gli attacchi ai civili su Zaporizhzhia nella notte di sabato e di domenica, in risposta all’attentato degli ucraini al ponte in Crimea, dall’alba di oggi la capitale dell’Ucraina è avvolta in unadi. Alte colonne di fumo sono state viste nel centro della città die ci sarebbero già numerosi morti e feriti, come riporta l’emittente pubblica ucraina Suspilne citando Svitlana Vodolaga, portavoce del Servizio statale di emergenza dell’Ucraina. Secondo le autorità locali le esplosioni sono state causate dalanciati dalle forze russe e uno deisarebbe finito vicino aldel presidentesotto attacco, allerta aerea e popolazione nei rifugi Un ...

ATTACCO A ZAPORIZHZHIA - Non c'è chi non veda l'attacco a Zaporizhzhia come unadel leader del Cremlino per l'esplosione sul ponte di Kerch, che collega Russia e Crimea. I ...Federazione...Né scuoteranno la determinazione dei nostri alleati", ha dichiarato il ministro della Difesa ucraina Oleksij Reznikov, convinto che queste azioni di Mosca "demoliscono irreversibilmente solo il futuro ...Onu, al via dibattito assemblea su annessioni Russia L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite avvierà oggi il dibattito su una bozza di risoluzione che condanna l'annessione di quattro regioni ucraine ...