Ucraina | Mosca | “Pace difficile se Usa appoggiano Kiev”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Più Washington appoggerà l’atteggiamento militante di, non prevenendo, ma incoraggiando gli attacchi terroristici dei sabotatori ucraini, più problematico sarà trovare soluzioni diplomatiche”. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, replicando alle affermazioni del portavoce del Consiglio della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby. Ribadendo che la Russia è “aperta alla diplomazia” e che “le condizioni sono note”, Zakharova ha sostenuto che “segnali contraddittori” continuano ad arrivare dall’amministrazione Biden, in cui “le speculazioni sulla ‘minaccia nucleare russa’ si alternano alle assicurazioni dell’interesse degli Stati Uniti per una rapida soluzione pacifica del conflitto in”. Secondo la portavoce, “dietro questi falsi appelli allanon ...

Qualcosa cambia sulla scacchiera geopolitica: la Bielorussia prende una nuova decisa posizione accanto ae sembra pronta a scendere in campo. Se fin dall'invasione dell', Minsk e il resto del Paese hanno accolto sul proprio suolo le truppe russe, ora il presidente bielorusso Alexander ...La Cina, intanto, si mostra sempre più insofferente nei confronti degli azzardi di ...(Adnkronos) – “Più Washington appoggerà l’atteggiamento militante di Kiev, non prevenendo, ma incoraggiando gli attacchi terroristici dei sabotatori ucraini, più problematico sarà trovare soluzioni di ...21.40 Mosca: se Usa incoraggiano Kiev no pace "Gli obiettivi che abbiamo fissato in Ucraina saranno raggiunti.Mosca è aper- ta alla diplomazia,le condizioni preli- minari sono ben note.Più gli Stat ...