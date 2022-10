Ucraina | l' Onu denuncia | ' escalation inaccettabile'

RaiNews

Gli attacchi russi sull'sono "un'escalation inaccettabile della guerra". Lo denuncia il segretario generale dell'Antonio Guterres. 10 ottobre 20222 minuti fa: escalation inaccettabile Guterres si è detto 'profondamente scioccato dagli attacchi missilistici su larga scala delle forze armate russe alle città di tutta l'che, secondo quanto ... Live guerra in Ucraina, la guerra minuto per minuto: giorno 229 - Guterres (Onu): Da Mosca "escalation inaccettabile della guerra" - Guterres (Onu): Da Mosca "escalation inaccettabile della guerra" (ANSA-AFP) - NEW YORK, 10 OTT - Gli attacchi russi sull'Ucraina sono "un'escalation inaccettabile della guerra". Lo denuncia il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. (ANSA-AFP).Le nuove mosse di Putin non solo confermano il carattere criminale dell'invasione russa ma hanno probabilmente distrutto sul nascere anche la legittima e ...