(Di lunedì 10 ottobre 2022) I cittadinisono stati invitati dal governo di Varsavia a lasciare lache, soprattutto nelle ultime ore, i rapporti tra i due paesi sono diventati sempre più tesi. Un avvertimento simile a quello dato lo scorso settembre sempre dallaai concittadini che si trovavano in Russia, a causa della guerra in Ucraina in corso. A dare la notizia è Reuters, che fa riferimento alle linee guida pubblicate dal governo per i viaggiatori. «Raccomandiamo ai cittadiniche soggiornano nel territorio della Repubblica didi lasciare il suo territorio con mezzi commerciali e privati disponibili», annunciano. La decisione arriva a seguito delle dichiarazioni del presidente bielorusso Aleksandrche ha accusato Kiev di voler ...

Open

Ma non solo, Lukashenko ha dichiarato che Ucraina, Lituania estarebbero "minacciando attacchi terroristici contro la Bielorussia ". Le relazioni tra la Bielorussa e lasono logorate ...Messaggio didell' Ambasciata Usa a Kiev per i cittadini americani che si trovano in Ucraina: '... Il 29 settembre scorso, dopo Usa,e Bulgaria, che lo avevano fatto nei giorni ... Polonia in allerta dopo le minacce di Lukashenko, l’avvertimento ai polacchi in Bielorussia: «Andate via» Quattro aerei russi sono decollati senza preavviso da Kaliningrad, puntando dritto verso i confini marittimi di Varsavia. In formazione d'attacco e ...Le indagini sul sabotaggio. La linea 2 del gasdotto smette di perdere. Timori per la rete internet mondiale e il "Baltic Pipe" ...