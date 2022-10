Meloni agli eletti FdI | «Non ci ispiriamo a nessuno | un modello per altri»

'L'ho dettoalleati e lo dico anche a voi che siete la squadra di Fratelli d'Italia in ... che parta dalle competenze', ha spiegato ladurante l'assemblea dei parlamentari di Fdi. ' ...'L'ho dettoalleati e lo dico anche a voi che siete la squadra di Fratelli d'Italia in ... che parta dalle competenze', ha spiegato Giorgiaincontrando alla Camera tutti gli eletti del suo ...Calderoli e La Russa in lizza per palazzo Madama, se la maggioranza trova l'accordo è possibile l'elezione giovedì al primo tentativo ...L’ex leader di An si è fatto di nuovo vedere per difendere Giorgia Meloni e il suo cammino verso palazzo Chigi. Senza però suscitare gli entusiasmi dei suoi ex compagni di partito ...