L' imprenditrice influencer è inarrestabile

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La seconda edizione dell’iniziativa “Forti Insieme” vede protagonista Chiara Ferragni, storica brand ambassador della maison di haircare. Che per l’occasione ha presentato, insieme a Jeremy Scott, la nuova limited edition firmata Pantene x Moschino. Tutti i brand di cui è testimonial Chiara Ferragni guarda le foto Chiara Ferragni madrina (di nuovo) di “Forti Insieme” Dopo l’esordio di circa un anno fa, torna il progetto “Forti Insieme” lanciato da Pantene per premiare e soprattutto dare un aiuto concreto alle start up italiane più innovative. Tra i 10 finalisti in concorso selezionati in partnership ...

MF Fashion

... Lifestyle (Fashiontech, Traveltech, Foodtech, Designtech,Marketing), Sustainable & ... valutato in 75.000 tra investimento nella startup, rimborso spese per l'e servizi dello ......DIETA Il manager che ha perso 30 chili in 9 mesi di Fabiana Salsi IN INGHILTERRA L'... Combattere il raffreddore è lo scopo che ha spinto l'digitale e moglie di Fedez a bere l'... Kim Kardashian, la super influencer da 330 milioni di follower - MFFashion.com Una start-up italiana ha brevettato il primo strumento per l’analisi cromatica dei capelli, da armonizzare con volto e trucco. Ecco quali sono le dive la cui accoppiata zazzera-lineamenti risulta più ...A cosa stare attenti quando ci si affida a presunti esperti di Borsa, trading, criptovalute e investimenti: consigli utili per evitare truffe e segnalare frodi.