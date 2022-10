La Juventus sembra una squadra del secolo scorso

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Lacade a pezzi, Osimhen si preoccupa Si riparte dalle notti europee. I Suninter, dopo la vittoria sul Barca sbarcano a Reggio per una gara fondamentale per il futuro di Inzaghi. Occorre una sterzata. Il mister dà ascolto alla piazza e sceglie Onana lasciando a Handa la panchina. E da quella posizione Samir di Lubiana sfodera sorprendentemente la sua migliore prestazione dell’anno. Grande dida capitano negli spogliatoi. Sempre in piedi dalla panca a incitare i compagni. La partita lenta e a tratti stucchevole. La vince il Polifemo bosniaco. Pure lui era partito lento, impreciso, stucco. E aveva con la sua indolenza ingolfato spesso la manovra, piuttosto che supportarla. Aveva lisciato anche clamorosamente un pallone piuttosto appetitoso dal dischetto del rigore. Poi gli arriva la palla buona su angolo, e allora finalmente segna, con un ...