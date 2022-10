La donna rimasta nell’auto in bilico sul ponte crollato a Novara | «La portiera non si apriva | salvata da un altro autista»

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Alessandra Saccato è lache si trovava nella Dacia Duster che attraversava il cavalcavia XXV aprile aquando si è aperta la voragine. Erano le 7,30 del mattino ed è stata portata in ospedale. Dove se l’è cavata con ferite lievi. Oggi Saccato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ripercorre quello che è accaduto: «Pioveva forte, l’asfalto era bagnato. Improvvisamente ho sentito una sensazione di vuoto. Una sensazione che non auguro a nessuno. Ho pensato di non poter più vedere la mia famiglia. I miei figli. I miei nipoti. Ora ho anche paura di tornare a guidare». Aveva appena accompagnato il figlio a lavoro: «Ero sul cavalcavia quando ho sentito un rumore. Un tonfo sordo. Forte. Ho avuto solo il tempo di alzare gli occhi e intravedere la macchina davanti a me procedere a zig zag. Il ragazzo che stava guidando mi ha poi ...

Alessandra è ferita ed è tuttora ricoverata all'ospedale di Novara. La parte che ha ceduto è finita nei campi sottostanti e l'auto che era in transito è rimasta incastrata tra il guardrail e l'asfalto, senza però precipitare. La donna che era a bordo racconta ora di: «Non ho potuto fare niente. Ho sentito un gran boato, poi i vetri della macchina sono tutti andati in frantumi. Sono viva per miracolo. E non so perché».