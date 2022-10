Inter Barcellona | niente sanzioni per Vincic e il VAR dopo gli errori arbitrali

(Di lunedì 10 ottobre 2022) L’arbitroe il VAR dinon saranno sanzionati dalla UEFAi diversiL’arbitroe il VAR, tanto discussila sfida di Champions League di settimana scorsa,, non saranno sanzionati dalla UEFA per glifatti in questa sfida. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che spiega come la situazione andrà avanti senza provvedimenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Gestione dell'arbiro di'vergognosa' Lo sostengono solo il presidente blaugrana Laporta e l'allenatore Xavi, ma non la Uefa che ha ignorato le proteste più o meno formali dei catalani. Slavko Vincic e Pol ......l'a un doveroso bagno d'umiltà. La squadra ha abbassato il baricentro per dare maggiore protezione alla difesa, come si è visto nelle ultime due partite vinte di misura controe ...Inter-Barcellona è l’incontro valido per la terza giornata del Gruppo C della UEFA Champions League 2022-2023: segui la partita LIVE grazie alla cronaca testuale a cura di Inter-News.it. L’Inter di Si ...Barcellona Inter, dopo una settimana dal match di San Siro ritorna il match tra i nerazzurri e i blaugrana valida per la quarta giornata della fase a gironi. La prima partita è finita 1-0 in favore ...