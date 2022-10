Champions League 2022 2023 | gli arbitri di Barcellona-Inter e Napoli-Ajax

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Dopo le polemiche in casaper l’arbitraggio ricevuto nella sfida del Meazza contro l’, c’era attesa per le designazioni in vista della quarta giornata di. A dirigere il match del Camp Nou sarà il polacco Szymon Marciniak, assistito dai connazionali Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz; quarto uomo Tomasz Musial, al Var invece Tomasz Kwiatkowski e l’inglese Stuart Attwell.è andata invece al tedesco Felix Zwayer. Al suo fianco, gli assistenti Stefan Lupp e Marco Achmuller; Sven Jablonski quarto ufficiale, Harm Osmers e Marco Fritz al Var. SportFace.

Al Camp Nou, dove il Barcellona ha battuto 1 - 0 ieri sera gli avversari, i tifosi a un certo punto nella ripresa sono entrati decisamente in climacon il coro: "Inter, Inter vaffa...... mercoledì sera, la sfida tra Barcellona e Inter, valida per la prima giornata di ritorno del Gruppo C die in programma al Camp Nou (ore 21). Ad assisterlo, i connazionali Pawel ... Calendario Champions League: orari partite 11-12 ottobre, programma tv, guida Canale5, Sky e Prime Decisione che verrà presa probabilmente dopo la trasferta di Haifa, dove i bianconeri saranno impegnati contro il Maccabi in Champions League. I risultati scadenti ottenuti finora portano la dirigenza ...La Juventus continua a vivere una crisi di risultati pesante e ora la società, oltre ad Allegri, mette sotto esame la squadra ...