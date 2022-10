Budget cap F1 | sforamento accertato dalla Red Bull 

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La FIA ha ufficializzato che Aston Martin ha violato le procedurale delle regole finanziarie e la Red Bull Racing è accusata anche di spesa eccessiva rispetto ai vincoli di spesa per quanto riguarda laCap F1 ma con un “minor overspend breaches”. La Cost Cap Administration adesso dovrà valutare le possibili sanzioni. Si prefigura solo una multa per il team del Neo campione del mondo Max Verstappen. La federazione condanna quindi il team ad una infrazione minima. Pole Giappone: la Red Bull brilla con Verstappencap F1: cosa è emerso dall’indagine Fia? Oggi 10 Ottobre la FIA ha comunicato i risultati dell’indagine condottaCost Cap Administration in merito ai bilanci delle dieci squadre che hanno partecipato al campionato mondiale di Formula 1 2021. Sette squadre hanno ricevuto il certificato di ...

Due squadre su dieci nel 2021 hanno speso più di quanto consentito dale per questo saranno sanzionate. Lo ha rivelato la Fia, Federazione internazionale dell'automobile, alla fine del lavoro di controllo sui conti della Formula 1. I team in questione sono l'...La Red Bull e l'Aston Martin, hanno detto dalla Fia, hanno violato il limite del budget cup previsto per il 2022 ...La scuderia non rischia più di tanto, di certo non rischia di perdere il titolo di Formula 1. Ferrari e gli altri team chiede trasparenza e chiarezza ...