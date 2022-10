Tiro a Volo | Bacosi è oro mondiale nello skeet e strappa il pass olimpico

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 9 ottobre 2022) Medaglia d’oro e carta olimpica per Parigi 2024. Dianaè perfetta ai Mondiali didi Osijek, in Croazia. L’olimpionica di Rio 2016, argento a Tokyo 2020, conquista il secondo titolo iridato in carriera a livello individuale, dopo Lonato 2019, colpendo in finale 37 piattelli su 38. La gara è stata interrotta in anticipo rispetto ai 40 piattelli previsti per l’ultimo atto perché la tiratrice azzurra era ormai irraggiungibile per la britannica Amber Hill, campionessa europea in carica, medaglia d’argento oggi con 31 piattelli colpiti su 36. Bronzo per la statunitense Samantha Simonton. Niente da fare invece per Gabriele Rossetti. Il tiratore toscano, campione a Rio 2016 come Diana, ha chiuso al quarto posto la semifinale dellomaschile con 17 piattelli su 20, fallendo l’ingresso in finale che ...