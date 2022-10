Superbike | Alvaro Bautista domina Gara-2 del GP del Portogallo e allunga in classifica su Razgatlioglu

Leggi su oasport

(Di domenica 9 ottobre 2022)si è aggiudicato di forza-2 del Gran Premio del, nono e quartultimo appuntamento del Mondiale di2022 e ha messo a segno un colpo importante in ottica titolo iridato. A questo punto, infatti, lagenerale vede al comando lo spagnolo con 448 punti contro i 392 di Topraked i 366 di Jonathan Rea. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao il portacolori del team Ducati hato la scena, precedendo Toprak(Yamaha) per 2.256 secondi mentre completa il podio Jonathan Rea (Kawasaki) a 4.758. Quarta posizione per il nostro Michael Ruben Rinaldi (Ducati) a 7.8, quinta per il britannico Alex Lowes (Kawasaki) a 8.4 mentre è sesto Andrea Locatelli (Yamaha) ...