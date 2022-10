Rigatoni alla boscaiola

Leggi su velvetmag

(Di domenica 9 ottobre 2022) L’autunno è arrivato, e con lui tutte le ricette da forno più gustose! Oggi vogliamo svelarvi la nostra versione per realizzare un timballo di davvero delizioso. Con cosa? Funghi, salsiccia e besciamella saranno i 3 protagonisti di questo piatto che saprà far impazzire il palato dei vostri ospiti. Una ricetta facile, veloce e pratica per chi non ha molto tempo ma non vuole rinunciare al gusto di una buonissima pasta al forno fatta in casa. Ma potete facilmente privilegiare altri abbinamenti – quali sono i vostri preferiti? – per realizzare il timballo che più vi ingolosisce. Ingredienti 650g di Pasta corta 250 ml di Besciamella 400g Funghi 5 Salsicce medie di maiale Mozzarella q.b Scamorza affumicata q.b Parmigiano q.b Procedimento Per realizzare il timballo di la prima cosa da fare è cuocere la pasta in abbondante acqua salata, mettere un giro d’olio per non farla ...