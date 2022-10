Manca solo di lavare i denti al micio

Leggi su panorama

(Di domenica 9 ottobre 2022) Inseguire cani e gatti di casa con lo spazzolino? Se ci si riesce, e avendone voglia, perché no. Guida semiseria all’igiene orale degli nostri animali, tra lodevoli sforzi e sonore sconfitte. Avvicinarsi armati di spazzolino efricio alla dentatura di un Rottweiler malmostoso di 50 chili è, in realtà, impresa assai meno audace che tentare la stessa cosa in un (apparentemente) innocuoche ne pesasei. Mentre il primo finirà per rassegnarsi alla volontà dell’amato padrone, il felino - per il quale l’umano è più che altro un inadeguato maggiordomo - reagirà con unghiate, morsi e furenti miagolii prima di darsi alla fuga. La cosa è talmente evidente da aver spinto il New York Times a dedicare, con l’abituale ironica eleganza per simili «cazzeggi», un lungo articolo il cui titolo suona più o meno così: «Tutti quelli che ...