Ligue 1 | il Lorient vola a -1 dal Psg | primo gol di Viti col Nizza Vincono anche Monaco e Rennes

Calciomercato.com

Altre quattro partite in programma alle 15, riflettori accesi suche se dovesse conquistare ... il posticipo di stasera è tra Lille e Lens che chiudono questo turno di1.Madrid - Osasuna 1 - 1 CALCIO - BUNDESLIGA 15:30 Hertha Berlino - Hoffenheim 1 - 1 17:30 Schalke 04 - Augusta 2 - 3 CALCIO -1 13:00- Lille 2 - 1 15:00 Ajaccio - Clermont 1 - 3 15:00 ... Ligue 1: LIVE Montpellier-Monaco. Poi la sorpresa Lorient e altre quattro gare. Stasera Lille-Lens Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Dopo 2 sconfitte tornano al successo i rossoneri con anche l'aiuto del difensore ex Empoli. Monaco no stop: 5° successo consecutivo ...