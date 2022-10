Jordi Alba occasione in Serie A? Colpo per gennaio

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il calciomercato è ancora lontano ma le grandi squadre già sono al lavoro per cominciare a progettare le rose della prossima staigione. Su tutte la Juventus, che è in una fase davvero delicata della sua storia recente, e che ha la necessità di svecchiare l’organico per riaprire un ciclo vincente.Juventus Barcellona Una delle prime necessità bianconere, sarà quella di trovare un degno sostituto di Alex Sandro, prossimo alla scadenza di contratto e lontano dal rinnovo. Secondo quanto riportato Tuttomercatoweb.com, il club bianconero sarebbe sulle tracce di Grimaldo del Benfica e, che potrebbe mettere fine alla sua lunga militanza con la maglia blaugrana. Fabrizio Cocchiarone

Sport Mediaset

Dopo aver superato nelle gerarchie siache Marcos Alonso, lo spagnolo è comprensibilmente entrato nei radar dei grandi club europei. Ad incentivare l'interesse nei suoi confronti è la sua ...C'è dell'altro, come testimoniato negli ultimi giorni di mercato dalla possibilità del trasferimento diin nerazzurra. Allora non se ne fece nulla, a gennaio un altro nome potrebbe ... JUVE, IDEA JORDI ALBA A SINISTRA - Sportmediaset Il Barcellona pianifica una mossa 'furba' per cercare di mettere a segno un colpo importante: offerto alla Juventus e via libera blaugrana ...La dirigenza della Juventus si è resa conto che tra gli errori commessi in estate, in occasione del calcio mercato, ...