Il cambiamentoo e la via di fuga

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 9 ottobre 2022) Sii come la fonte che trabocca e non come la cisterna che racchiude sempre la stessa acqua. Paulo Coelho L’acqua stagnante in breve tempo diventa torrida e fetida, così la nostra vita, se bloccata, andrà incontro allo stesso processo.Lasciarsi andare ai mutamenti, senza opporre resistenza, sarebbe la naturale strada da seguire. Come l’acqua di un ruscello viaggia verso il suo percorso, fino a diventare fiume e poi mare, così noi, in continuo movimento, dovremmo evolvere verso nuove conoscenze e nuove esperienze. Ma quali sono gli ostacoli che diventano così insormontabili da non permetterci di proseguire lungo il nostro cammino?– La paura del cambiamento– La mancanza di fiducia nelle nostre potenzialità.– La paura del nuovo.– L’attaccamento alle abitudini, anche se dannose. Ogni cambiamento ha un simbolismo iniziatico: si deve prima “morire”, lasciando il passato per entrare in ...