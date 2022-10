Frodi allo Stato | tra 2017 e 2021 sottratti 34 miliardi | 11 sugli appalti | 19 con danno erariale Le truffe sul reddito si fermano a 288 milioni

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ammonta ad almeno 34il valore delleaccertate contro locommesse in Italia tra. A fare la parte del leone nella classifica delle ruberie che sottraggono denaro alle casse pubbliche ci sono i danni erariali provocati da dipendenti pubblici (19,4) seguiti da mazzette(11) e altri fenomeni corruttivi (1 miliardo), seguiti dalleincentivi alle imprese – che valgono 800– e sui fondi strutturali (512). Siinvece a 288leaccertate suldi cittadinanza, che pure viene spesso indicato da ...

Il Fatto Quotidiano

