Comune di Cormano | Concorso per 2 Geometri

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Istruttore dei Servizi Tecnici Geometra, categoria C, è previsto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Si rende noto che di questi 2 Posti 1 é riservato a favore dei Volontari delle Forze Armate. Bando diSi rende noto che é indettopubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore dei servizi tecnici - geometra, categoria C, posizione economica C.1, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato a favore dei volontari delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1014 e dell'art. 678 del decreto legislativo n. 66/2010. Requisiti ed Invio della Domanda Termine di presentazione delle domande: trenta giorni successivi alla pubblicazione ...