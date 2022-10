Calciomercato com – Bologna | Thiago Motta | ‘Ecco perché ho tolto Arnautovic’ | Serie A

(Di domenica 9 ottobre 2022) 2022-10-08 23:26:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da.com: L’allenatore delha dichiarato dopo il pareggio in casa con la Sampdoria: “Rispetto i fischi del pubblico, i tifosi hanno il diritto di esprimersi. Il mio compito è lavorare per dimostrare di poter fare delle belle cose e sarà così. Abbiamo fatto un buon primo tempo, usando molto bene la palla e gli spazi. Poi nel secondo tempo ci siamo abbassati e abbiamo perso lucidità, loro hanno preso più fiducia e ci hanno creato dei problemi. Alla fine è stata una partita equilibrata, noi abbiamo iniziato bene e loro hanno finito meglio”. “Dominguez può giocare in tutti i ruoli del centrocampo, ha dimostrato di poter essere decisivo anche in fase realizzativa. Sa giocare ...

Calciomercato.com

Commenta per primo Bologna - Sampdoria 1 - 1 Audero 5,5 : poteva forse respingere meglio il tiro non certo irresistibile di Aebischer. Bereszynski 6 : partita a due facce: male nel primo tempo, dove ...Commenta per primo La Lazio si prepara al posticipo di lunedì sera sul campo della Fiorentina. Dopo il giorno di riposo in seguito al pareggio con gli austriaci dello Sturm Graz in Europa League, oggi ... Milan-Juve, rivivi la MOVIOLA: Leao chiede rigore per un mani di Vlahovic. Proteste sul gol di Tomori | Primapagina | Calciomercato.com Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...