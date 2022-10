Ballando con le Stelle | scintille tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi Video

(Di domenica 9 ottobre 2022)con letra Ivae la giornalista e giudice, che è stata insultata dalla cantante nel corso della prima serata su RaiUno Ieri sera è iniziato il programmacon lecondotto da Milly Carlucci e tra la concorrente Ivae Selavaggiaè nata una lite. Tutto è cominciato con gli insulti di Ivacontro il giudice dicon leche, pensando di non essere sentita, l’ha insultata in diretta su RaiUno. Intanto ilche le riguarda è diventato virale. Adesso, con un tweet,ha chiesto le scuse da parte della cantante. Le scuse ...

