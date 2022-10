A Cremona giocano Elmas e Ostigard

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 9 ottobre 2022). Nella formazione della Gazzetta e del Corsport ci sono siasia. Raspadori al centro dell’attacco con Politano e Kvara. A centrocampo riposo per Anguissa e spazio dunque a, ovviamente confermato Lobotka perché nei due primi tempi in cui non c’è stato la squadra è sempre andata in affanno. Il terzo è Zielinski. Turno di riposo per Rrahmani e Olivera in campo al posto di Mario Rui. Come dice Spalletti (lo ricorda il Corriere del Mezzogiorno): «Non esiste nel calcio moderno la partita da turnover e quella da non turnover, altrimenti restiamo indietro. La gestione della rosa deve essere continua. Ad eccezione di qualcuno che ha doti straordinarie, è fisiologico vedere un abbassamento delle prestazioni dopo gare e viaggi continui, per tenere tutti in condizione se si ...