Tocca fermarsi ora | nessuno Stato uscirà indenne da questa guerra

(Di sabato 8 ottobre 2022) di Enza Plotino Chi l’avrebbe mai detto! Ritrovarsi come mosche bianche a dover riprendere la lotta aifondai e all’uso della forza in nome di un grande inganno: l’esistenza di unaumanitaria! Quello a cui stiamo assistendo oggi è un conflitto in nome del diritto alla resistenza contro un invasore, che sta però, malamente degenerando in unatotale e noi tutti occidentali, come fossimo in un campo di calcio, a tifare per l’una o l’altra squadra, a proporre strategie, a mandare armi, a “giocare” allacome abbiamo per anni fatto solo sui videogames. Ma non siamo davanti ad un videogame e quando ci sveglieremo troveremo intorno a noi solo macerie. Troveremo soprattutto la disfatta di una cultura democratica e pacifista che abbiamo costruito con anni di lotta e di protesta e che aveva iniziato a ...