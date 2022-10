ilGiornale.it

Un uomo è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Pescara perché, durante la serata di ieri (lunedì 3 ottobre), in evidente stato di ...PESCARA. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pescara hanno deferito in stato di libertà un cittadino extracomunitario che, in evidente stato di ebrezza alcolica, si è ... Molesta ed aggredisce una minorenne sul bus: arrestato gambiano L'aggredita è invece stata trasportata dai sanitari del 118 presso il pronto soccorso più vicino, rimediando una prognosi di ventuno giorni. L'aggressione le avrebbe causato una ferita al volto con ...Prima ha infastidito due studentesse di 16 anni, poi ha tirato fuori un coltello e infine ha picchiato una delle due ragazze sferrandole un pugno in faccia. Un gambiano di 24 anni, già noto alle forze ...