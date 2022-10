Kvaratskhelia | l' intervista esclusiva | Io e il Napoli no limits

...che Khvicha entra nella saletta del centro sportivo di Castel Volturno scelta per l'. ... Il momento, davvero intenso, racconta perfettamente cosa e chi sia Khvichaper il suo ...Dall'impatto straordinario con l' Italia fino ai suoi obiettivi personali e a quelli del Napoli di Spalletti : l'esterno ha raccontato tutti i suoi segreti: 'Io non ho limiti'...Neanche il tempo di chiederlo che Khvicha entra nella saletta del centro sportivo di Castel Volturno scelta per l’intervista. Dopo le presentazioni ... racconta perfettamente cosa e chi sia Khvicha ...Il talento georgiano del Napoli Khvicha Kvaratskhelia si apre ai tifosi in una lunga intervista e dice di puntare allo Scudetto ...