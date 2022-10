Juve | le pagelle di CM | Vlahovic lancia Brahim Diaz | Alex Sandro si addormenta Si salva solo Milik

OA Sport

Voti e tabellino del primo tempo del match di Serie A, valevole per la nona giornata, tra i rossoneri ei bianconeriInizia meglio la Juventus che si rende pericolosa sulla destra con Cuadrado ma poi è ...Ora testa alla. Poi si penserà a come vendicarsi… Pagelle Milan-Juventus, voti Serie A calcio in tempo reale Voti e tabellino del primo tempo del match di Serie A, valevole per la nona giornata, tra i rossoneri ei bianconeri Inizia meglio la Juventus che si rende pericolosa sulla destra con Cuadrado ma poi è ...I voti e i giudizi ai protagonisti del match dell'Allianz Stadium, valido per la nona giornata di Serie A: pagelle Milan Juve.